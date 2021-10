Lazio Women: Carolina Morace esonerata, c'è Catini

La quinta sconfitta su 5 giornate è costata la panchina a Carolina Morace e alla sua vice, Nicola Jane Williams. Con un comunicato la Lazio ha esonerato la coppia di allenatrici ringraziando “entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del Club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A”. Per la Morace un avvio di campionato decisamente in salita, fatta di 5 sconfitte, l’ultima, domenica, per 3-0 contro il Sasssuolo. In questa stagione lo score delle biancocelesti è di soli 3 gol fatti e ben 19 subiti in 5 partite, tra cui le goleade incassate contro Milan (8 gol) e Fiorentina (6).