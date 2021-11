Dura reazione dell'Iran: non sanno accettare la sconfitta

Dall’Iran la reazione è arrivata in maniera immediata e con un replica molto dura. L’allenatrice iraniana Maryam Irandoost ha bollato la denuncia non solo come un inutile polverone, ma anche come il tentativo di chi proprio “non riesce ad accettare la sconfitta” e il risultato del campo. A sostegno delle sue parole si è detta pronta, se necessario, a fornire tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Federazione per confermare che Zohreh Koudaei è una donna.

Protesta formale della Giordania attraverso il principe Ali Bin Al Hussein

L’ex vicepresidente della Fifa, il principe Ali Bin Al Hussein di Giordania, ha reso pubblica su twitter la lettera di reclamo formale presentata dalla Jfa il 5 novembre in cui si invita la Confederazione calcistica asiatica a verificare il sesso della numero uno dell'Iran.-