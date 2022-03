Dopo un weekend di sosta in Serie A, domani comincia la settimana di Juventus-Inter, sfida molto importante in chiave scudetto. Oggi intanto le rispettive squadre femminili si sono incontrate per la 18^giornata di Serie A e ad avere la meglio è stata la formazione bianconera, 3-1 il risultato finale. Dopo la sorprendente vittoria in Champions League di mercoledì contro il Lione per 2-1 (giovedì il ritorno in Francia), la Juve parte subito forte con il gol di Boattin al 26', al quale però ha risposto la solita Tatiana Bonetti (nono gol in campionato) al 34', permettendo alla formazione nerazzurra di chiudere sull'1-1 il primo tempo. Nella ripresa però la Juve parte ancora fortissima e Lisa Boattin trova il gol del 2-1 al 50': doppietta e quinto gol in campionato per il terzino sinistro bianconero. Al 70' le bianconere chiudono il match con la rete di Agnese Bonfantini. Con questo risultato, la Juventus rimane saldamente al primo posto, riportando la Roma - vittoriosa ieri in casa del Sassuolo - a cinque punti di distacco. L'Inter resta al quinto posto, ma a -10 dalla zona Champions League. Dopo la vittoria nella doppia sfida di Coppa Italia e nella gara d'andata, la Juventus si aggiudica anche il ritorno in campionato.