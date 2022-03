Juve-OL 2-1: l'andata dei quarti alle bianconere

Lione superiore nel primo tempo, ma un episodio cambia tutto

leggi anche

Juventus, nuove perquisizioni in tutta Italia

Era iniziata in salita, ma come aveva detto Montemurro serviva crederci fino in fondo. Il Lione - sette volte campione d'Europa con le proprie ragazze - nel primo tempo aveva mostrato superiorità, andando in vantaggio al 7' con il gol di testa di Macario e creando più occasioni da gol rispetto alle bianconere. Ma a inizio secondo tempo è arrivato l'episodio della svolta: Carpenter si prende un rosso diretto per aver fermato in maniera irregolare Cernoia lanciata a rete.