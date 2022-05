Italia femminile, le 29 convocate per il ritiro

Il Ct Bertolini ha diramato l'elenco delle 29 calciatrici che prenderanno parte alla prima fase del raduno: le azzurre saranno impegnate negli Europei di categoria (trasmessi in diretta su Sky) che si disputeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio

Sono 29 le calciatrici azzurre convocate dal Ct Milena Bertolini per la prima fase del raduno – in programma al centro sportivo di Appiano Gentile da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno – utile per preparare al meglio l’Europeo di calcio femminile che si disputerà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Tra le convocate ci sono anche Guagni e Giacinti, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni che le avevano costrette a saltare le ultime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2023; assenti invece le calciatrici titolari di Juventus e Roma, impegnate il 22 maggio nella finale di Coppa Italia, che torneranno a disposizione dal 3 giugno per la seconda settimana di ritiro. L’Italia debutterà nella competizione il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham contro la Francia.