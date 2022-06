Spagna, firmato l'accordo per la parità salariale in Nazionale

Svolta epocale per il calcio in Spagna. La Federcalcio spagnola ha infatti raggiunto un accordo per la parità salariale tra la nazionale maschile e la nazionale femminile , che permetterà alle giocatrici di percepire somme e bonus uguali a quelli della selezione maschile. L'accordo comincerà già da EURO 2022 dal 6 luglio in Inghilterra e continuerà per i prossimi cinque anni , fino al 2027 . La comunicazione ufficiale è arrivata sul sito della Federcalcio spagnola . All'incontro, il presidente della Federazione, Luis Rubiales , ha firmato il documento con i capitani della nazionale femminile, Alexia Putellas, Patricia Guijarro e Irene Paredes. All'evento erano presenti tutte le giocatrici e lo staff tecnico della nazionale spagnola. Dopo USA e Brasile tra tutte, anche la Spagna dunque ottiene la parità salariale.

Paredes: "Giornata storica. Grazie a tutti"

leggi anche

Ufficiale, parità salariale uomo-donna in Usa

Dopo l'ufficialità, la giocatrice Irene Paredes ha rilasciato le prime dichiarazioni: "È una giornata storica. A nome di tutte le giocatrici voglio ringraziare la RFEF e il presidente Luis Rubiales per gli sforzi fatti. Questo rafforza l'impegno della RFEF con le giocatrici e la nazionale femminile spagnola - ha dichiarato la calciatrice spagnola - Apprezzo il supporto di FUTPRO (sindacato, ndr) in tutto ciò. Continueremo a dare la vita per questa maglia". Non solo Paredes, al termine dell'incontro ha parlato anche Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola: "È un giorno importante. L'accordo che abbiamo firmato oggi è fondamentale per il mondo del calcio. Abbiamo chiuso un accordo quinquennale che si spera valga per i prossimi Mondiali, Europei e anche per i Giochi Olimpici. Dobbiamo promuovere lo sport femminile, lavoriamo per ridurre le distanze con quello maschile. Lavoriamo dal 2018 affinché le giocatrici beneficino dei loro diritti di immagine".