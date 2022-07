Perisset-gol, Francia in semifinale: Olanda ko 1-0

Con la sfida di Rotherham tra Francia e Olanda si è completato il quadro dei quarti di finale degli Europei femminili. Sarà la Francia ad affrontare in semifinale la Germania. Al New York Stadium va in scena una gara equilibratissima e decisa da un episodio ai supplementari: les 'Bleuses' segnano su calcio di rigore con Perisset e portano a casa il match

FRANCIA-OLANDA 1-0

102' rig. Perisset

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset (106' Torrent), Mbock-Baty, Renard, Karchaoui; Geyoro (88' Mateo), Bilbault, Toletti (106' Palis); Diani (106' Sarr), Malard (62' Bacha), Cascarino. All. Diacre

OLANDA (4-3-3): Van Domselaar; Wilms (115' Egurrola), Van der Gragt, Janssen, Casparij (106' Nouwen); Groenen, Van de Donk (72' Brugs), Spitse (106' Leuchter); Beerensteyn (46' Roord), Miedema, Pelova. All. Parsons

Ammoniti: Van der Gragt, Janssen, Miedema

Sarà la Francia l'avversaria della Germania nella seconda semifinale degli Europei femminili. Si è completato con la sfida di Rotherham il quadro dei quarti di finale. Gara combattutissima tra les 'Bleuses' e le 'Oranje' al New York Stadium. Stesso sistema di gioco e gara speculare tra entrambe le nazionali. La Francia prova a far valere il notevole tasso tecnico a disposizione mentre l'Olanda può contare sulla solidità e la forza fisica e riesce a reggere l'urto di Diani, Malard e Cascarino. Primo tempo particolarmente equilibrato e con qualche chance da entrambe le parti ma match che sembra destinato a essere deciso da un episodio. Si va al riposo con il risultato di 0-0.

Nella ripresa ci si aspetta che una delle due formazioni provi com maggiore insistenza la via del gol, ma le due nazionali, di fatto, tendono ad annularsi attraverso un gioco aggressivo e grande pressione in mezzo al campo. Passano i minuti e la consapevolezza che la gara possa non sbloccarsi aumenta. La dicotomia è sul decidere di prendersi qualche rischio in più oppure di rimanere equilibrate. Vince la seconda ipotesi e si rimane in perfetta parità fino al 90'.

Ai supplementari, la Francia sembra avere qualcosa in più, almeno dal punto di vista fisico. Janssen commette fallo in area di rigore su Diani e, dopo VAR Check, viene decretato calcio di rigore per le francesi. Perisset batte Van Domselaar per l'1-0 che dopo 104' sblocca il match. Nel secondo supplementare, l'Olanda prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo a caccia del pari ma la Francia gestisce il gioco e rintuzza tutti gli attacchi delle avversarie guadagnandosi l'accesso in semifinale contro la Germania.