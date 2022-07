INGHILTERRA-SVEZIA 4-0

34’ Mead, 48’ Bronze, 68’ Russo, 77’ Kirby

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (87’ Greenwood); Stanway (87’ Scott), Walsh; Mead (86’ Kelly), Kirby (79’ Toone), Hemp; White (57’ Russo). All. Sarina Wiegman

SVEZIA (4-2-3-1): Lindahl; Ilestedt (55’ Andersson), Sembrant (76’ Bennison), Eriksson, Glas; Angeldal (52’ Seger), Bjorn; Jakobsson (52’ Kaneryd), Asllani, Rolfo; Blackstenius (76’ Hurtig). All. Gerhardsson

Un anno dopo gli uomini, adesso ci proveranno le ragazze inglesi: ancora a Wembley, ancora per una finale degli Europei di calcio. Con la speranza che stavolta il tormentone di un’estate fa “It’s coming home” porti più fortuna che a Kane e compagni. È l’Inghilterra, infatti, la prima finalista degli Europei femminili di calcio. La Nazionale padrona di casa, allo stadio Bramall Lane di Sheffield, ha battuto la Svezia con un netto 4-0 e si è guadagnata l’accesso alla finale di domenica alle 18. In vantaggio con Beth Mead al 34esimo minuto, l’Inghilterra ha raddoppiato a inizio ripresa con un gol di Lucy Bronze. Per poi aumentare il vantaggio al minuto 68, grazie a un notevole colpo di tacco della neoentrata Alessia Russo. Famiglia di origini siciliane e insomma un po’ di Italia anche in questa semifinale, che ha visto l’Inghilterra dilagare al 75esimo con un pallonetto di Fran Kirby. Un vero show, per le Leonesse, che puntano a vincere un trofeo che non hanno mai conquistato, succedendo all’Olanda del 2017 nell’albo d’oro. Avversario, nell’ultimo atto della competizione, sarà la vincente della seconda semifinale, in programma domani tra Germania e Francia. Dopo aver superato non senza fatica ai tempi supplementari la Spagna nei quarti, le ragazze della ct Sarina Wiegman sono tornate quelle dominanti del girone, dove hanno segnato 14 gol senza subirne nemmeno uno. Dodici mesi dopo, l’occasione di diventare regine d’Europa. Ancora una volta, sul prato di Wembley.