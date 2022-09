L'Italia compie il suo dovere, batte la Romania 2-0 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara e stacca il biglietto per il Mondiale 2023, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda. Le reti di Giacinti al 29' e di Boattin al 74' rappresentano il riscatto della Nazionale di Milena Bertolini dopo il deludente Europeo estivo, conclusosi con appena un punto e l'eliminazione nel girone eliminatorio. Ha mantenuto la parola Cristiana Girelli: "Trasformeremo in energia positiva la delusione per gli Europei", aveva detto ieri in conferenza stampa. L'Italia è stata brava a sbloccare il match senza accontentarsi dell'eventualità di qualificarsi anche con un pareggio. La Svizzera infatti ha travolto la Moldavia 15-0, ottenendo incredibilmente una migliore diffferenza reti (+ 40 contro il +38 delle azzurre), che le avrebbe consentito di beffare la squadra di Bertolini in caso di arrivo a pari punti nel girone. L'Italia, pur con le assenze di pedine fondamentali come Gama, Bonansea, Linari e Cernoia ha gestito il match con maturità e confermato i segnali positivi visti nel successo in Moldavia. Le scorie dell'Europeo sono state definitivamente lasciate alle spalle: le azzurre realizzano così l'opposto di quanto fatto dai colleghi azzurri, eliminati dalla Macedonia del Nord nei playoff mondiali pochi mesi dopo lo strepitoso successo di Wembley.