Jenni Hermoso torna a vestire la maglia della nazionale spagnola. L'attaccante del Pachuca, protagonista involontaria dello scandalo Rubiales, è stata convocata dalla selezionatrice iberica Montse Tomà per i match della roja contro Italia (venerdì 27 a Pontevedra) e Svizzera (martedì 31 a Malaga), validi per la Nations League, rassegna che mette in palio due posti per il torneo femminile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per Hermoso sarà la prima volta con la Spagna da quel 20 agosto 2023, giorno della finale dei Mondiali femminili vinti dalla roja, ma ricordati per il bacio non consensuale dato dall'ex presidente federale Luis Rubiales all'attaccante ex Barça. Uno scandalo che ha portato successivamente alle dimissioni di Rubiales. Oltre a Hermoso, sono tornate tra le convocate anche altre tre campionesse del mondo: Ivana Andres, Salma Paralluelo ed Esther Gonzalez.