Fino al 1979 in Brasile il calcio era proibito per le donne, tanto che la madre di Marta, Tereza, grande appassionata, era costretta a giocare di nascosto. La migliore giocatrice del mondo ha avuto una carriera sempre con la valigia in mano, tra Svezia, Brasile e Stati Uniti fino a trovare stabilità (e l'amore) a Orlando. Un unico rammarico, aver solo sfiorato la vittoria con la Selecao. Ma oggi Marta sorride e basta, insieme a Tereza, che l'ha raggiunta per la prima volta negli Usa dopo la vittoria del campionato