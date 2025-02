Il gol realizzato contro il Milan nel primo derby giocato a San Siro è un altro piccolo pezzo di storia del nostro calcio femminile, del quale Elisa Bartoli, a buon ragione, può essere considerata una delle massime rappresentanti. Per quello che ha vinto, per quanto abbia scandito con la sua carriera l'evoluzione del movimento, per la tenacia e la determinazione che ha sempre messo su ogni pallone