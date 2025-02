Coppa Italia femminile, le semifinali su Sky

In esclusiva su Sky e NOW l'andata delle semifinali della Coppa Italia femminile. Oggi Sassuolo-Roma alle 12.30; domenica 16 febbraio in campo Fiorentina e Juventus alle 15. Entrambe le partite in diretta su Sky Sport Uno e NOW

La Coppa Italia femminile Frecciarossa entra nelle sue fasi decisive, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da sabato 15 febbraio, tutte live e in esclusiva su Sky e NOW le sfide di andata delle semifinali, che designeranno le finaliste del torneo. Si parte sabato 15 febbraio, alle 12.30 con Sassuolo-Roma in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con la telecronaca di Gaia Brunelli e il commento tecnico di Rita Guarino. Domenica 16 febbraio alle 15 in campo Fiorentina-Juventus, con diretta su Sky Sport Uno e NOW e la telecronaca di Davide Polizzi e il commento tecnico di Maurizio Ganz.