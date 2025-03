Negli anni del regime di Mussolini un gruppo di donne coraggiose combatté contro i pregiudizi e gli stereotipi dell'epoca per fondare il G.F.C, la prima squadra femminile della storia italiana. Troppo avanti per i tempi, vennero costrette a smettere dopo soli 8 mesi, non prima di avere giocato la loro prima (e purtroppo unica) partita, scrivendo una piccola pagina di calcio e di emancipazione