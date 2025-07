La Uefa ha pubblicato la 'squadra del torneo' degli Europei femminili 2025. Per ogni partita, un osservatore esperto è stato incaricato di decretare la migliore in campo, basandosi sulle capacità tecniche e tattiche messe in mostra e sull'impatto avuto nella singola partita. Tra le calciatrici scelte c'è anche Elena Linari: l'ultima italiana a comparire nella top 11 fu Melania Gabbiadini nel 2013

