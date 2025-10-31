Le difese meno battute d'Europa: comanda l'Arsenal, Roma e Como in top 5
Quali sono le difese meno battute dei top 5 campionati d'Europa? Fin qui a condurre è l'Arsenal di Arteta con soli 3 gol subiti in 9 giornate di Premier League. L'Italia non manca, con ben due squadre tra le migliori quattro: Roma e Como. Di seguito la classifica delle difese di ferro (dati Transfermarkt)
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 8
- Un gol subito ogni 80 minuti
- Gol subiti: 10
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 81 minuti
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 90 minuti
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 90 minuti
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 90 minuti
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 10
- Un gol subito ogni 100 minuti
- Gol subiti: 9
- Partite giocate: 10
- Un gol subito ogni 100 minuti
- Gol subiti: 8
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 101,2 minuti
- Gol subiti: 8
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 101,2 minuti
- Gol subiti: 8
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 101,2 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 8
- Un gol subito ogni 101,4 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 7
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 116 minuti
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 8
- Un gol subito ogni 120 minuti
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 135 minuti
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 8
- Un gol subito ogni 180 minuti
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 202,5 minuti
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 9
- Un gol subito ogni 270 minuti
- Roma: 4 gol subiti
- Como: 6
- Milan: 7
- Bologna: 7
- Atalanta: 7
- Lazio: 7
- Napoli: 8
- Juventus: 9
- Parma: 9
- Sassuolo: 10
- Cremonese: 10
- Inter: 11
- Cagliari: 12
- Pisa: 12
- Genoa: 13
- Torino: 14
- Lecce: 14
- Verona: 14
- Udinese: 15
- Fiorentina: 15