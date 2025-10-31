Quali sono le difese meno battute dei top 5 campionati d'Europa? Fin qui a condurre è l'Arsenal di Arteta con soli 3 gol subiti in 9 giornate di Premier League. L'Italia non manca, con ben due squadre tra le migliori quattro: Roma e Como. Di seguito la classifica delle difese di ferro (dati Transfermarkt)