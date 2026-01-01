 Capodanno 2026, gli auguri di giocatori e sportivi sui social | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Capodanno, gli auguri dei giocatori e degli sportivi sui social. FOTO

BUON 2026! fotogallery
50 foto

Gli auguri delle squadre di Serie A e delle stelle del calcio mondiale, i messaggi dei piloti di Formula 1 e MotoGP, il buon 2026 dei tennisti e del volley: ecco i post degli sportivi condivisi sui social a Capodanno 

IL MESSAGGIO DI SINNER: VIDEO

Calcio: altre fotogallery

CR7 'vede' quota 1000: con il 2025 è a 957 gol

I NUMERI

Cristiano Ronaldo saluta il 2025 con 41 gol stagionali, salendo a quota 957 in carriera. Ne...

35 foto
TOPSHOT - Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Riyadh SC at Al-Awwal Park in Riyadh on September 20, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Milan, le prime immagini d'allenamento di Fullkrug

verso cagliari

Prime immagini di allenamento con il Milan, per l’attaccante tedesco, che sta lavorando a...

13 foto

I bomber del 2025: Mbappé come CR7, ma Messi…

CLASSIFICA

Si è chiuso un altro grande anno di calcio con tre protagonisti assoluti in zona gol: Mbappé,...

21 foto

Bomber in Serie A: chi ha fatto più gol nel 2025

Serie A

Siamo arrivati all'epilogo del 2025. Chi sono stati i migliori marcatori della Serie A in...

27 foto

La classifica di Premier League

Premier League

L'Arsenal batte l'Aston Villa 4-1 e sale a +5 sul City. Il Wolverhampton interrompe la striscia...

20 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza