La finale della Coppa Italia Women 2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW . Domenica 24 maggio , alle 18 su Sky Sport Calcio, Juventus e Roma si contenderanno il trofeo allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, nel remake della finale dello scorso anno, quando fu la Juventus a sollevare il trofeo. La telecronaca dell’evento è affidata a Gaia Brunelli . Aggiornamenti con risultati, classifiche, notizie e highlights anche su Sky Sport 24, su skysport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

I numeri di Juventus e Roma

Juventus e Roma si sono affrontate 31 volte tra tutte le competizioni; il bilancio è di 21 vittorie per le bianconere, tre pareggi e sette successi per la Roma. Questa sarà l’ottava finale tra Juventus e Roma tra tutte le competizioni: finora tre in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e una in Serie A Women’s Cup. Le bianconere hanno perso solo una delle sette precedenti (in Supercoppa nel novembre 2022, ai calci di rigore) vincendo le altre sei, incluse le due nella stagione in corso. La Juventus ha vinto quattro volte la Coppa Italia nella sua storia (2018/19, 2021/22, 2022/23 e 2024/25) e potrebbe diventare la seconda squadra a conquistare cinque volte il titolo dall’inizio di questo millennio (gennaio 2001), dopo la Torres (cinque).