Il Napoli si avvicina sempre di più a Gila. Incontro tra il ds Manna e l'agente del giocatore Camaño per trovare l'intesa sull'ingaggio prima di trattare con i biancocelesti, che hanno aperto alla sua cessione

Il Napoli continua a monitorare Mario Gila . Nella giornata di oggi, lunedì 15 giugno, c'è stato un incontro a Milano tra il ds azzurro Manna e l'agente del giocatore Camaño per trovare un'intesa economica sull'ingaggio. Un passaggio fondamentale, per avviare poi i colloqui con la Lazio per il trasferimento del difensore, con i biancocelesti che hanno aperto nelle ultime ore alla cessione nonostante il contratto scada a giugno 2027 (ma necessaria per sbloccare il mercato in entrata).

Il desiderio di Allegri e le mosse del Napoli

Il Napoli ha sempre di più le mani su Mario Gila. Ora resta da capire a quali condizioni si intavolerà l'operazione con la Lazio (e se entreranno eventuali contropartite), ma il difensore è il primo nome che vorrebbe Massimiliano Allegri. Il giocatore ha già comunicato a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste.