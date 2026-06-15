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Inter-Palestra, anche Manchester City e Chelsea interessante ma lui vuole i nerazzurri

Calciomercato

Manchester City e Chelsea hanno avuto dei contatti con l'entourage di Marco Palestra, senza però avviare trattative con l'Atalanta. Il giocatore, in ogni caso, vuole rimanere in Italia e aspetta quindi che l'Inter trovi l'intesa con la Dea

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Dumfries si prepara a salutare l'Inter e per questo uno dei grandi obiettivi di mercato dei nerazzurri resta Marco Palestra. Il club di Marotta ha offerto 40 milioni più 5 di bonus all'Atalanta ma la Dea vuole almeno 50 milioni di euro, senza contare i bonus. Negli ultimi 15 giorni, però, anche Manchester City e Chelsea hanno avuto dei contatti con l'entourage del giocatore, interessate al cartellino del classe 2005. I Blues hanno fatto un sondaggio in previsione della cessione di Cucurella, venduto per 60 milioni di euro al Real Madrid. Per il momento, però, non sono state avviate altre trattative con l'Atalanta. La volontà del giocatore e del suo agente, Alessandro Lucci, è in ogni caso quella di restare in Italia. Palestra, quindi, aspetta che Inter e Atalanta trovino l'intesa sul trasferimento.

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La stagione di Palestra in numeri

Palestra è stato una delle più grandi sorprese della stagione, vincitore del premio di miglior difensore della Serie A 2025/26. L'esterno italiano si è distinto per la sua velocità, autore di 1 gol e 4 assist in 37 presenze con la maglia del Cagliari.

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