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Zaniolo-Udinese, è il giorno del riscatto. Manca ancora l'intesa sull'ingaggio

Calciomercato
©IPA/Fotogramma

I friulani hanno tempo fino a mezzanotte per esercitare il diritto di riscatto dal Galatasaray: l'intenzione è quella di procedere, ma non c'è ancora un'intesa con il giocatore sull'ingaggio

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L’Udinese ha tempo fino a mezzanotte per esercitare il diritto di riscatto di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. L’intenzione del club è quella di procedere, ma non è stata ancora raggiunta l’intesa con il giocatore sull'ingaggio. Lo stipendio concordato al momento del prestito con diritto di riscatto era stato definito in fretta, in una trattativa chiusa solo nelle ultime ore di mercato, con l’impegno reciproco di rivedere successivamente le condizioni economiche. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo, ma nel frattempo l’Udinese può procedere con il riscatto. Una volta completata questa operazione, si continuerà a trattare per definire gli aspetti contrattuali.

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