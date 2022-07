9/23 ©Getty

SARA GAMA - Capitano e simbolo della Juventus e della Nazionale, è l’emblema di questa fase di grande trasformazione del calcio femminile in Italia. Ha combattuto in prima linea per l’evoluzione del movimento verso il professionismo. Le hanno anche dedicato una bambola. Conta 126 presenze in maglia azzurra. E’ già nella Hall of Fame del calcio italiano a Coverciano