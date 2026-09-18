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Mondiale femminile Under 20: tabellone, calendario partite e avversarie Italia

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Il Mondiale U20 femminile, in corso in Polonia, entra nel vivo: sabato 19 settembre, alle ore 15, l'Italia di Nicola Matteucci affronterà la Corea del Sud per un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Spagna. Nella parte bassa del tabellone, in programma Nigeria-Colombia e Corea del Nord-Canada. Di seguito il tabellone completo fino alla finale in programma domenica 27 settembre a Lodz

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