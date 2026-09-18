Mondiale femminile Under 20: tabellone, calendario partite e avversarie Italia
Il Mondiale U20 femminile, in corso in Polonia, entra nel vivo: sabato 19 settembre, alle ore 15, l'Italia di Nicola Matteucci affronterà la Corea del Sud per un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Spagna. Nella parte bassa del tabellone, in programma Nigeria-Colombia e Corea del Nord-Canada. Di seguito il tabellone completo fino alla finale in programma domenica 27 settembre a Lodz
- Argentina-Corea del Sud 0-1 (33' Beom)
- Italia-Cina 1-1 (5-4 d.c.r.) (34' Appiah, 73' aut. Belli)
- Brasile-Stati Uniti 1-1 (5-4 d.c.r.) (59' Couto, 63' McCammon)
- Spagna-Portogallo 2-0 (9' Marisa, 70' aut. Pina)
- Corea del Nord-Giappone 2-0 (65' aut. Furuta, 69' Choe Yon-A)
- Francia-Canada 1-3 (28', 33' e 70' Hunter, 81' Roche-Dufour)
- Inghilterra-Nigeria 0-3 (8' Rafiu, 47' Akekoromowei, 73' Mamudu)
- Polonia-Colombia 0-1 (89' aut. Bartczak)
- Corea del Sud vs ITALIA
- Sabato 19 settembre, ore 15 - Arena Sosnowiec (Sosnowiec)
- Brasile vs Spagna
- Sabato 19 settembre, ore 18.30 - Arena Sosnowiec (Sosnowiec)
- Nigeria vs Colombia
- Domenica 20 settembre, ore 15 - Stadion Miejski (Lodz)
- Corea del Nord vs Canada
- Domenica 20 settembre, ore 18.30 - Stadion Miejski (Lodz)
- Corea del Sud/ITALIA vs Brasile/Spagna (Mercoledì 23 settembre, ore 15 - Stadion Miejski (Lodz))
- Nigeria/Colombia vs Corea del Nord/Canada (Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 - Stadion Miejski (Lodz))
- Sabato 26 settembre, ore 18 - Stadion Miejski (Lodz)
- Domenica 27 settembre, ore 18 - Stadion Miejski (Lodz)