 Addio Sandro Mazzola, leggenda della Grande Inter e della Nazionale italiana: storia e carriera | Sky Sport
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Addio a Sandro Mazzola, leggenda azzurra della Grande Inter: la sua storia

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Ci lascia a 83 anni un mito del calcio, bandiera della 'Grande Inter' e della Nazionale. Figlio del leggendario Valentino, vinse da assoluto protagonista due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali e quattro scudetti. Sul tetto d'Europa anche in maglia azzurra

ADDIO A MAZZOLA: LE REAZIONI LIVE

di Alfredo Corallo

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