San Siro fa 100 anni: Milan, Inter e concerti che hanno fatto la storia

Auguri caro vecchio San Siro, gigante di cent'anni inaugurato nel 1926, sempre un 19 di settembre. Gli anelli, le torri e il primo gol segnato del milanista "Pin" Santagostino, ma vince 6-3 l'Inter (che fino al 1947 non ci giocava). Le luci di Vecchioni e il mondo nella cerimonia di apertura del 1990. Pelé, la boxe e Bob Marley. Pieno a luglio con la samba per Dinho, pieno all'alba post triplete interista. "Che c'è di strano siamo stati tutti là…"

di Marco Salami