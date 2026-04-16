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La lotta al regime più di ogni cosa: Ferenc Deák e il suo gol più importante

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

È stato il miglior marcatore di tutti i tempi, ha vinto il premio di Re dei bomber del secolo. Ma la storia ha fatto molta fatica a ricordarlo. Ferenc Deák in Ungheria ha deciso di lottare contro l'ideologia del regime e l'ha pagata. Questa è la sua storia

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