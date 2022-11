1/13 ©Ansa

ZERO GOL IN RUSSIA, IN QATAR…

L'ouverture di Olivier. Prima partita del suo terzo Mondiale in carriera e subito due gol. Aveva già segnato nel 2014, ma una sola volta, contro la Svizzera. Poi la coppa vinta nel 2018 giocando sempre da titolare (tranne nel primo match dei gironi) ma senza segnare. Musica diversa in Qatar: ha già realizzato il doppio dei gol rispetto alle sue precedenti dodici partite di Coppa del mondo…

GIROUD DA 8: LE PAGELLE DELLA PARTITA