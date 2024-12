Al termine di ogni partita di campionato, la Serie A assegna il 'Panini Player of the Match' per il migliore in campo. Non è però l'unico riconoscimento destinato ai protagonisti del torneo che, tra allenatori e giocatori, ricevono quello per il migliore di ogni mese. A partire da agosto, quindi, ecco tutti i premiati tra campo e panchina

TUTTI GLI MVP DELLE PARTITE