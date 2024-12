Brutto infortunio per Gianluigi Donnarumma: nel primo tempo di Monaco-PSG, sfida valida per la sedicesima giornata di Ligue 1, il portiere campano si è preso una tacchettatta in faccia a seguito dello scontro con l'ex Torino Wilfried Singo. Il portiere del Psg è stato subito medicato dallo staff della squadra e accompagnato fuori dal campo al 22'. La foto-sequenza del terribile episodio