Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Il fascino e la paura di George Orwell per lo sport

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Tra la fascinazione giovanile alla paura che potesse diventare uno strumento di propaganda: la distopia di Orwell ha toccato anche il mondo dello sport e in particolare un evento di calcio che ha vissuto l'Inghilterra con la Russia dopo la Seconda guerra mondiale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ