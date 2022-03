5/16

VIERI RITROVA L'INTER. Tante le maglie indossate in carriera da Bobo, tra cui quelle delle due milanesi. Diretto fu il suo passaggio nel 2005 dall'Inter al Milan e i tifosi nerazzurri non presero bene questo trasferimento ai cugini. La sua esperienza in rossonero durò appena pochi mesi, ma fece in tempo a scendere in campo da ex nel derby: sul punteggio di 2-2 entrò a gara in corso e si perse nell'ultima azione Adriano. Il brasiliano lo sovrastò e di testa firmò il definitivo 3-2 a favore dell'Inter