63 gol in 25 partite: nessuno ha segnato più dell'Inter nei top 5 campionati in corso. Stesso bottino per altre due big d'Europa: soltanto due squadre (il Leverkusen e il Bayern Monaco) hanno una miglior media gol dei 2,52 a match dei nerazzurri. Dati Transfermarkt

LECCE-INTER 0-4: HIGHLIGHTS