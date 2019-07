ARSENAL-FIORENTINA 3-0

15’, 65’ Nketiah, 89’ Willock



Arsenal (3-4-1-2): Martinez; Chambers, Mustafi, Monreal; Jenkinson, Olayinka, Burton, Kolasinac; Nelson, Saka; Nketiah.

Fiorentina (4-1-4-1): Dragowski; Terzic, Ranieri, Ceccherini, Venuti; Cristoforo; Benassi, Saponara, Castrovilli, Sottil; Vlahovic.

La Fiorentina fallisce il bis e incassa la prima sconfitta nella International Champions Cup 2019. Dopo il successo per 2-1 all’esordio contro il Chivas Guadalajara, i viola si piegano all’Arsenal: termina 3-0 per i Gunners il match del Bank of America Stadium di Charlotte. Va solo vicino al gol - in più occasioni soprattutto con Vlahovic - la squadra di Vincenzo Montella, composta per gran parte di giovani proprio come quella di Unai Emery. Più concreti invece gli inglesi, trascinati dal classe 1999 Eddie Nketiah: doppietta (un gol per tempo) per il giovanissimo attaccante, il cui lavoro è stato completato nel finale di partita da Joe Willock, autore del tris. Tra i più positivi della Fiorentina il già citato Dusan Vlahovic, così come Luca Ranieri e Riccardo Saponara. “Sono soddisfatto di come abbiamo tenuto il campo nei primi 60 minuti - ha detto Montella nel post partita - Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo stati sempre molto alti con la difesa e abbiamo interpretato i principi di gioco che proviamo in allenamento, o quantomeno provato a farlo. Il 3-0 è troppo severo e sono dispiaciuto anche per il modo in cui è maturato il 2-0”. Sul mercato, poi: “Il direttore Pradè ha chiesto pazienza, stiamo lavorando, ma lui ha già fatto una conferenza nella quale ha detto tutto ciò che c'era da dire: per noi adesso è una fase di work in progress. Sui singoli preferisco non soffermarmi, anche se so benissimo che ci sono giovani di valore”.

Evento a Little Italy con i tifosi

Programma molto intenso quello della Fiorentina, che il prossimo 25 luglio a Harrison affronterà il Benfica nell’ultima gara di International Champions Cup. Dopo la sfida contro l’Arsenal, i viola sono volati subito in New Jersey. Nella giornata di domenica, prima dell’allenamento pomeridiano, l’intera squadra parteciperà nel Bronx, nel quartiere Little Italy, a una festa con i tifosi, alla quale presenzierà anche il nuovo proprietario Rocco Commisso.