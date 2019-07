Un numero speciale al debutto con il Real Madrid. Eden Hazard, attaccante belga arrivato dal Chelsea per circa 100 milioni di euro, ha esordito in International Champions Cup con il '50' sulle spalle. Tranquilli però, non sarà il suo numero ufficiale anche durante la stagione: Hazard ha scelto di indossare la 'camiseta' con il 50 in onore dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto proprio 50 anni fa, il 20 luglio del 1969. Tuttavia, il '50' non ha portato bene: il Real ha perso 3-1 contro il Bayern, la rete di Rodrygo non ha evitato la sconfitta.

Il vero numero scelto da Hazard

Gli altri numeri sono occupati: Hazard ha sempre indossato il 10 ma Modric non è intenzionato a cederlo, mentre Mariano Diaz ha la numero 7, l'alternativa. Il belga dovrebbe indossare il 23, ma nel frattempo ha esordito con il 50 all'NGR Stadium di Houston, la città da cui sono partiti Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Un omaggio alla storia.