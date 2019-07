Sarà che i tifosi cinesi lo acclamano come una star hollywoodiana, saranno i nuovi metodi di lavoro di Maurizio Sarri o il ritorno alla Juve dell’amico Gonzalo Higuain. Fatto sta che Cristiano Ronaldo sta trascorrendo una tournèe asiatica all’insegna del divertimento. Il portoghese è in vena di scherzi e sorrisi: lo si era capito già domenica 21 luglio, durante l’amichevole giocata dai bianconeri con il Tottenham. CR7 era stato richiamato in panchina e aveva fatto sedere davanti a sé un suo piccolo fan. I tifosi cinesi sono in visibilio per Cristiano Ronaldo e le invasioni di campo contraddistinguono anche gli allenamenti dei campioni d'Italia. La più divertente ha avuto per protagonista un ragazzo locale, subito placcato dalla sicurezza. Nell'occasione CR7 ha pensato bene di spaventare un poliziotto, fingendo di saltargli addosso. Un gesto che ha provocato le risate dei compagni, su tutti Higuain. E non finisce qui. Sul pullman della squadra, mentre la gente lo chiamava a gran voce, l’attaccante di Funchal ha mostrato la sua faccia per pochi secondi con un’espressione piuttosto divertita, alimentando i decibel provenienti dalla folla impazzita per lui. Insomma, CR7 sembra ispirato in campo (ha subito segnato contro gli Spurs) ma anche fuori dal campo. E per la Juve di Sarri è comunque una buona notizia.