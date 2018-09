Ufficializzato il passaggio di proprietà, prende il via il progetto del Monza targato Fininvest. Silvio Berlusconi nuovo patron brianzolo e Adriano Galliani amministratore delegato, due figure centrali nel calcio italiano che ripartono dalla Serie C con obiettivi ambiziosi. Un affare di cuore soprattutto per Galliani tornato nella squadra del cuore, dove iniziò la sua parabola da dirigente prima di accasarsi al Milan presieduto dal Cavaliere: "Sono stato per 31 anni in prestito ai rossoneri, ora sono di nuovo a casa". Presto per tracciare novità nei quadri dirigenziali senza stravolgere gli uomini in carica, tuttavia circolano nomi in passato in orbita milanista come Leandro Cantamessa, Daniela Gozzi e Daniele Massaro senza dimenticare Cristian Brocchi e Filippo Galli. "Del futuro ne risponderà solo Berlusconi", ha tagliato corto Galliani che è stato incalzato pure su un grande ex amatissimo dal Diavolo. Parliamo infatti di Ricardo Kaká, Pallone d’Oro nel 2007 nonché eroe rossonero con 307 gare disputate 104 gol segnati. Nient’altro che uno dei protagonisti dell’allora squadra di Ancelotti in Italia e in Europa, ritiratosi nel dicembre 2017 a 35 anni dopo la parentesi statunitense. Ebbene, secondo i meglio informati, Berlusconi sogna di convincere il brasiliano a tornare a giocare in C con la maglia del Monza. Impresa difficile quella legata all’ex numero 22 rientrato in Brasile per motivi familiari, nient'altro che una suggestione pur concedendo sogni ai tifosi del Monza. Ecco perché la concorrente diretta nel girone B ha immediatamente lanciato il guanto di sfida.