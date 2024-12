Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky

Serie C in campo da oggi venerdì 13 dicembre a lunedì 16 dicembre per la diciannovesima giornata di campionato. Stasera 4 partite, domenica per seguire le gare delle 15 in contemporanea c'è anche Diretta Gol ( Sky Sport Calcio e NOW ).

Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite. Da oggi, venerdì 13, a lunedì 16 dicembre si torna in campo per la diciannovesima giornata della stagione. Domenica sarà possibile seguire le partite delle 15 in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW).