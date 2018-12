Lo spettacolo della Serie A ma non solo: nel weekend di calcio italiano c'è anche ampio spazio per la Serie C. Dopo che sabato 8 dicembre è sceso in campo il Girone B, domenica 9 è toccato alle squadre dei Gironi A e C affrontarsi nella quindicesima giornata di campionato. Un turno in cui, come al solito, non sono mancati gol e le sorprese. Ecco il riepilogo completo, girone per girone.

Serie C, Girone A: Carrarese prima, Piacenza a ruota. Sale il Pisa

Il Girone A di Serie C è uno dei più combattuti e imprevedibili dei tre. Dopo 15 giornate, infatti, le prime sei sono racchiuse in 10 punti, con altrettanti 10 punti a dividere la quinta della classifica dalla quartultima. A sorridere nel turno che si concluderà lunedì con Pro Vercelli-Cuneo è soprattutto la Carrarese, reduce da sette gare senza sconfitta e ancora in vetta. La squadra di Baldini resta a +1 da uno scatenato Piacenza, vittorioso per 3-1 in casa contro la penultima della classe, l’Arzachena. Più staccato, a -3 dai toscani, l’Arezzo, che non perde dal 18 ottobre: solo 1-1 contro l’Alessandria per gli amaranto, mentre risale il Pisa, capace di battere 3-1 a Torino al Juventus U23. Pari anche tra Novara e Lucchese (2-2) e tra Pro Patria e Gozzano (1-1). Alle 18.30 in campo la Virtus Entella - a -11 dalla Carrarese, ma con 6 partite da recuperare - e il Pontedera.

Arezzo-Alessandria 1-1

Carrarese-Pistoiese 2-1

Juventus U23-Pisa 1-3

Novara-Lucchese 2-2

Olbia-Robur Siena 0-0

Piacenza-Arzachena 3-1

Pro Patria-Gozzano 1-1

Albissola-Virtus Entella 0-1

Pontedera-Pro Piacenza 2-1

Lunedì: Pro Vercelli-Cuneo

Classifica

Carrarese 30

Piacenza 29*

Arezzo 26

Pro Vercelli 25***

Pontedera 23

Pisa 22*

Virtus Entella 22

Siena 18**

Novara 17*

Pro Patria 17

Gozzano 16

Cuneo 15**

Juventus U23 14

Olbia 14*

Alessandria 14

Albissola 12

Pro Piacenza 12**

Pistoiese 11**

Arzachena 11

Lucchese 8*

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

**** 6 partite in meno



Serie C, Girone B: Pordenone in vetta, la Ternana non sbaglia. Tris del Monza

Ancora più combattuto e aperto è il Girone B di Serie C, che, dopo 15 giornate, vede le prime 11 della classifica divise da soli 10 punti. In vetta resiste ancora il Pordenone, imbattuto da quattro gare e uscito vittorioso per 2-1 dall’insidiosa sfida contro il Ravenna. Seguono a ruota i friulani Ternana (-3, una partita in meno) e Triestina: gli umbri sono saliti al secondo posto grazie alla vittoria convincente contro la Fermana, in uno dei big match di giornata; solo pari per i ragazzi di Pavanel, fermati in casa dal Gubbio quartultimo. Dopo più di un mese torna a vincere anche il Monza, capace di rifilare un tris alla Giana Erminio nel derby della Brianza. Bene il Rimini (3-2 all’Albinoleffe) così come la Vis Pesaro, che battendo per 1-0 la Feralpisalò si porta al quarto posto della classifica. In fondo non risorge la Virtus Verona, ko a Imola per 3-1.

Sambenedettese-Sudtirol 1-0

Renate-Fano 0-1

Vicenza-Teramo 1-1

Pordenone-Ravenna 2-1

Rimini-Albinoleffe 3-2

Vis Pesaro-Feralpisalò 1-0

Triestina-Gubbio 2-2

Imolese-Virtus Verona 3-1

Monza-Giana Erminio 3-0

Ternana-Fermana 2-0

Classifica

Pordenone 29

Ternana 26*

Triestina 26

Vis Pesaro 25

Feralpisalò 25

Vicenza 24

Fermana 24

Ravenna 23

Imolese 22

Monza 20

Sudtirol 19

Sambenedettese 18*

Rimini 18

Teramo 16

AJ Fano 15

Giana Erminio 15

Gubbio 14

Renate 12

Albinoleffe 11

Virtus Verona 10



* 1 partita in meno



Serie C, Girone C: Juve Stabia senza rivali, Trapani ko. Crolla in Rende

Una sola squadra al comando nel Girone C di Serie C: la Juve Stabia. A quota 35 punti dopo 14 partite (una ancora da recuperare, ndr), i campani sono in fuga: il Rende, ko in trasferta contro il Matera, è lontano ora ben 8 punti, distanza che può far stare per ora tranquilla la squadra di Caserta, ancora imbattuta in campionato e capace di battere per 2-1 il Trapani in Sicilia. Ad approfittare della sconfitta della seconda e della terza della classe sono però state in poche: inaspettato tonfo casalingo del Catania, uscito con le ossa rotte da Bisceglie (1-0) e fermo in quinta posizione. Non va oltre l’1-1 neppure la Vibonese, fermata in casa dal Siracusa. Può sorridere il Monopoli, che riesce a vincere per 1-0 lo scontro diretto per la zona playoff contro la Casertana. 1-1 tra Cavese e Potenza.



Rieti-Paganese 4-1

Trapani-Juve Stabia 1-2

Cavese-Potenza 1-1

Bisceglie-Catania 1-0

Casertana-Monopoli 0-1

Matera-Rende 1-3

Vibonese-Siracusa 1-1

Virtus Francavilla-Catanzaro 0-1

Sicula Leonzio-Reggina (20:30)

Classifica



Juve Stabia 35*

Rende 27

Catanzaro 27*

Trapani 26*

Catania 24**

Vibonese 22*

Monopoli 21**

Casertana 21*

Potenza 21*

Sicula Leonzio 18*

Cavese 15**

Reggina 14***

Bisceglie 14

Siracusa 13*

Virtus Francavilla 13***

Rieti 13*

Matera 6*

Viterbese 5****

Paganese 4*

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

**** 7 partite in meno