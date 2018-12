Una rete da stropicciarsi occhi. Cross dalla destra, corsa all'indietro, coordinazione perfetta. Poi la rovesciata dall'altezza del dischetto del rigore. Pensiero stupendo che si è trasformato in realtà. Quella realizzata da Daniele Vantaggiato, attaccante classe 1984 di proprietà della Ternana, nel match contro la Fermana (15^ giornata di Serie C, girone B) è una rete che ricorda tantissimo la prodezza di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid, proprio contro la Juventus allo Stadium in Champions League. Un gol pazzesco quello messo a segno dall'ex attaccante tra le altre di Bari, Parma, Padova e Livorno. "E' stata una rete bella e importante perché ci ha permesso di sbloccare il risultato (2-0 poi il finale, ndr), ogni tanto provo gesti così in allenamento. Ne ho fatto un paio di reti del genere. Il gol è stato indubbiamente bello. Dà gioia e serenità segnare in questo modo, ma è come gli altri per importanza", le parole dello stesso Vantaggiato nel post gara. Che ha ricevuto anche i complimenti di De Canio, allenatore della Ternana (seconda in classifica a -3 dal Prodenone, ma con una gara in meno disputata): "Vantaggiato? Sono davvero contento per lui, ma non meravigliato. E' un giocatore di valore e in Serie C è un lusso".