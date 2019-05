Il Pordenone si prende tutto: campionato, promozione in B e Supercoppa Serie C. Basta un 3-0 alla Juve Stabia per vincere il secondo titolo stagionale dopo il primo posto nel girone A di Serie C. Candellone porta avanti i suoi, De Agostini sigla il 2-0 a inizio ripresa. L'autorete di Branduani chiude i giochi e regala al Pordenone un altro successo, facendo felici i tifosi. L'Entella è fuori dai giochi (la Supercoppa viene assegnata alla prima classificata nel 'gironcino' che vede protagoniste le tre vincitrici dei gironi di Serie C).

Berrettoni si ritira

E' stata anche l'ultima partita da professionsita di Emanuele Berrettoni, centravanti classe '81 che vince la Supercoppa e si ritira dal calcio giocato. Oggi, contro la Juve Stabia, è stata la sua ultima partita da bomber del Pordenone. Tesser gli ha regalato una passerella speciale, un titolo conquistato dopo la promozione in B davanti ai suoi tifosi.

Quest'anno ha segnato 5 gol in 32 partite, con il Pordenone ne ha segnati 20 in 4 stagioni. Cresciuto nelle giovanili della Lazio (con cui ha debuttato in Serie A e in Champions nel 2001, dopo aver vinto il campionato primavera dello stesso anno), Berrettoni ha vestito le maglie di Perugia, Verona, Bassano, Ascoli, Grosseto, Spal, Napoli, Catania e Crotone. Ha vinto l'Intertoto con il Perugia nel 2003 e tre Supercoppe di C (una quest'anno con il Pordenone due con il Bassano, tra prima e seconda divisione di Lega Pro).