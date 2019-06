Rendere tutti i bambini del territorio tifosi della Ternana sin dalla nascita. È con questo intento che la società rossoverde ha deciso di portare avanti una bella iniziativa. Il club del presidente Bandecchi, che nell’ultima stagione ha faticato non poco in Serie C, a partire dal 6 giugno regalerà infatti un kit rossoverde ad ogni neonato che vedrà la luce all’ospedale "Santa Maria" di Terni. All’interno del kit tutte le neo mamme troveranno una maglia, un body, un bavaglino e un orsacchiotto per i pargoli. Il tutto, ovviamente, con i colori sociali del club e il marchio della squadra della città. Che ben presto potrà avere tante nuove leve di appassionati in più.

Legame col territorio

Il primo piccolissimo tifoso che ha potuto indossare il kit della Ternana si chiama Gabriele ed ha appena due giorni di vita. Dopo di lui, tanti altri potranno vestirsi di rossoverde, come voluto dalla società, che in questo modo spera di avere un legame sempre più stretto con il territorio. “Siamo molto felici di poter presentare questa iniziativa fortemente voluta dal presidente Stefano Bandecchi – ha spiegato l’ex arbitro Paolo Tagliavento, adesso vice presidente della Ternana -, nel segno del legame con il territorio che la società intende rendere sempre più saldo. Il presidente ha raccolto con entusiasmo la proposta giunta da un gruppo di tifosi e si è subito attivato per renderla operativa nel più breve tempo possibile. L’idea che tutte le bimbe ed i bimbi possano familiarizzare da subito con i colori della squadra che tutti amiamo ci riempie di orgoglio e sono certo che queste giovani Fere saranno la linfa vitale del tifo del futuro".

Abbonamenti low cost

Non soltanto la Ternana, ma anche l’Atalanta – ad esempio – è solita portare avanti idee del genere. Quella rivolta ai neonati, però, non è l’unica iniziativa promossa dal club umbro in questa stagione. La Ternana, reduce da un campionato particolarmente negativo, ha infatti deciso di vendere gli abbonamenti per la prossima stagione a prezzi stracciati (da 5 a 10 euro) per invogliare i tifosi a riempire gli spalti dello stadio Liberati: obiettivo raggiunto, considerato che sono già state emesse circa 10mila tessere.