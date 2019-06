Quattro squadre per due posti all'inseguimento della Serie B: Pisa, Triestina, Piacenza e Trapani. Nel secondo turno della fase nazionale dei playoff hanno eliminato rispettivamente Arezzo, Feralpisalò, Imolese e Catania. Questa mattina si è tenuto il sorteggio delle finali dei playoff di Serie C. La sfida tra Pisa e Triestina è in programma mercoledì 5 e domenica 9 giugno. Piacenza e Trapani si giocheranno l'accesso alla prossima Serie B sabato 8 e sabato 15 giugno.

Il calendario delle finali

Andata:

Pisa-Triestina mercoledì 5 giugno ore 20.30

Piacenza-Trapani sabato 8 giugno ore 20.30

Ritorno:

Triestina-Pisa domenica 9 giugno ore 18.30

Trapani-Piacenza sabato 15 giugno ore 20.30

Il regolamento

Le squadre vincitrici dei due incontri accedono in Serie B. Al termine delle due partite, in caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare il nome della squadra vincente si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ed eventuali calci di rigore.