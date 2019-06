Triestina-Pisa 1-3 dts

28' Masucci (P), 58' Granoche (T), 92' Marconi (P), 116' Gucher (P)

Il Pisa torna in Serie B e festeggia a Trieste, lontano da casa, grazie al 3-1 rifilato alla Triestina. Dopo due anni d'assenza i toscani tornano in B dopo aver vinto la finale playoff. Gaetano Masucci apre i giochi alla mezz'ora, settima rete stagionale per lui, poi Granoche pareggia i conti per la Triestina e si va ai supplementari, dopo l'espulsione di Lambrughi.

Qualche minuto di attesa, poi è solo Pisa: Michele Marconi segna l'1-2, Gucher fa esplodere i circa 1000 tifosi pisani al Nereo Rocco e chiude i giochi. Proprio lui poi, già protagonista di una storica doppia promozione con il Frosinone dal 2013 al 2015. L'ultima volta del Pisa in Serie B? Stagione 2016/17, 22esimo posto con Gattuso in panchina, una stagione storta. Ora il Pisa di Luca D'Angelo può festeggiare il ritorno in B, decisivo il 3-1 alla Triestina.