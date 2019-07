Serie C, i verdetti della Figc: ripescaggi ed esclusioni

L'esclusione del Palermo dal prossimo campionato di B e la riammissione del Venezia al suo posto non è l'unico verdetto emesso oggi dal Consiglio federale della Figc. Uno degli organi della Federazione si è, infatti, espresso anche sulla definizione della Serie C 2019-20. Il Consiglio ha riammesso Virtus Vecomp Verona, Fano e Paganese, oltre a ripescare Modena e Reggio Audace (ex Reggiana) al posto di Foggia e Arzachena, costrette a ripartire dalle serie minori. Sono state escluse dal ripescaggio, invece, Cerignola e Bisceglie. La causa dovrebbe riguardare inadempienze infrastrutturali in merito agli impianti sportivi. Per il Cerignola, però si prefigura ancora la possibilità di essere la 60^ squadra della prossima Serie C: il club dovrebbe proporre un ricorso all'organismo competente presso il Coni.