Grandi piazze, le solite immancabili sorprese e tanto spettacolo: il campionato di Serie C 2019/2020 si annuncia difficile, avvincente ed emozionante come non mai. Al termine della riunione che si è svolta nella giornata di mercoledì, il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2019/2020. L'elenco completo dei tre raggruppamenti:

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena.

Girone B: Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, A.J. Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. Vicenza, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro.

Girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense.