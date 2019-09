Sono passati più di due anni dalla cessione del Milan da parte di Berlusconi, ma l'ex Presidente non ha smesso di seguire le sorti della squadra rossonera. Ora è il numero uno del Monza allenato da Brocchi in Serie C, con l'obiettivo di portarlo a giocare più in alto. Un Monza che ha iniziato la nuova stagione in un modo migliore rispetto a quello del Milan: quattro vittorie nelle prime quattro partite di campionato e primo posto in solitaria nel Gruppo A. Un paragone quello tra la sua attuale squadra e il Milan che l'ex presidente rossonero vorrebbe vedere anche in campo: "Ho chiesto a Scaroni di organizzare un’amichevole con il Monza. Da quando sono Presidente non è mai successo. Chi ha visto il Monza di recente ha assistito a partite piacevoli, si vedono gli effetti degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani. Se dovessimo vincere a Lecco, otterremmo per la prima volta nella storia cinque vittorie di fila in avvio di campionato" ha detto Berlusconi all'Helicopter Day tenuto a Vergiate.

"Il mio Monza vincerebbe contro questo Milan"

Un Berlusconi che punta in alto con il suo Monza, che ha come obiettivo quello di tornare in Serie B. Il sogno è quello di una sfida al Milan, anche se l'ex presidente rossonero è già sicuro del risultato finale: "Esagero, ma dico che se giocassimo un'amichevole contro il Milan finirebbe 3-0 per noi". "Guardiamo al futuro e puntiamo al successo: prima la B e poi la Serie A”, aveva annunciato il giorno della vigilia dell'inizio della preparazione Berlusconi, che come obiettivo ha la promozione ma spera un giorno di vedere il suo Monza giocare contro il Milan.