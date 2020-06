1500 cv, solo 500 esemplari al mondo e un costo che si aggira sui 2.5 milioni di euro. È la Bugatti Chiron Noire Sports, l'ultimo regalo che si è voluto fare l'attaccante del Real Madrid. "Tutto il mondo vuole rifarsi" ha scritto il francese su Instagram per festeggiare il nuovo arrivo in un parco macchine già ricco di altre auto di lusso: dalla Ferrari all'Audi, dalla Rolls Royce alla Mercedes per finire alla Lamborghini. Ecco la straordinaria collezione di Benzema