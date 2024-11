Alluvione Valencia, morto anche un calciatore

Tra le decine di vittime dell'alluvione, che ha colpito negli ultimi giorni la regione valenciana in Spagna, c'è anche un calciatore. Si tratta di Josè Castillejo, 28 anni, esterno offensivo con un passato nel Valencia. Il club lo ha ricordato sui suoi profili social: "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace". Castillejo era nato a Valencia il 29 febbraio 1996, giocando nelle giovanili del club fino all'Under 18. Nel corso della sua carriera aveva giocato in altre squadre della regione: Paterna, Torre Levante, Buñol, Recambio Colón de Valencia e CD Roda del Castellón, oltre all'Eldense (terza divisione spagnola).