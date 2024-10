Lewandowski trascina il Barça: Real Madrid ko 4-0

Poker del Barcellona in casa del Real Madrid con Robert Lewandowski che è stato il grande protagonista della notte del Bernabeu. L'attaccante polacco, infatti, ha indirizzato il Clasico con una doppietta realizzata nel giro di due minuti, al 54' e al 56'. Poi, al 77', è arrivato il terzo gol firmato da Yamal. Infine, il poker di Raphinha, all'84'. Come prevedibile, tante le emozioni, con un gol annullato dal Var a Mbappé nel corso del primo tempo, al 31'. L'attaccante francese, infatti, era scattato sul filo del fuorigioco. Tuttavia, dopo 13 partite, il primo tempo del Clasico è tornato a finire sullo 0-0 (l’ultima volta era stata l'1 marzo 2020, quando finì 2-0 per il Real). Da registrare i 9 fuorigioco solo nei primi 45 minuti (8 per i blancos, 1 per i blaugrana). Tutta un'altra musica nel secondo tempo.