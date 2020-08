Subito pronto a ricominciare il Barcellona, per lasciarsi alle spalle un'annata molto negativa: dall'esonero di Valverde a quello di Setien, dalla Liga sfumata all'umiliazione in Champions League. Per questo Ronald Koeman, appena insediatosi come nuovo allenatore blaugrana, ha voluto incontrare Lionel Messi. Vuole metterlo al centro del proprio progetto tecnico, com'è naturale che sia con un giocatore di questo livello. Così il presidente Bartomeu ha chiesto all'argentino di rientrare dalle vacanze in Cerdagna, sui Pirenei, dove si trova con la sua famiglia, e in giornata Messi è rientrato a Barcellona per vedere Koeman. Resta da capire se il confronto con l'allenatore servirà ad allontanare le voci che vedono la Pulce lontana dal Barça. Dopo questo incontro, Koeman incontrerà gli altri capitani della squadra: Piqué, Busquets e Sergi Roberto.